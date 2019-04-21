Вибухи на Шрі-Ланці: кількість загиблих зросла до 200, поранених - більше 400, - ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За інформацією BBC, пролунало вже вісім вибухів.
Член парламенту країни Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих і поранених багато іноземців. За його словами, навколо багато розкиданих тіл і їх частин.
Фото: Ishara S. Kodikara/Agence France-Presse - Getty Images
Фото: Eranga Jayawardena / Associated Press
70% відсотків населення Шрі-Ланки проповідують буддизм. На частку християн припадає менше восьми відсотків, і більшість з них - католики. За католицьким календарем сьогодні Великдень і тому людей в храмах було багато.
Фото: BBC
Фото: M A Pushpa Kumara/EPA, via Shutterstock
Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.
Інформація про жертви:
- вибухи в Коломбо: 40 людей загинули, 295 поранені (з посиланням на директора Національної лікарні);
- вибухи в Катувапітье: 93 загинули;
- вибухи в Баттікалоа: 27 загинули, 73 поранені. Про це повідомляє місцевий телеканал News First з посиланням на поліцію і дані медиків.
Уряд проводить екстрене засідання. Рятувальні служби і силовики підняті по тривозі. Служби безпеки чергують біля церков.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter повідомив, що міністерство перевіряє можливу наявність серед постраждалих внаслідок вибухів громадян України.
Оновлення. На Шрі-Ланці стався новий, вже сьомий за рахунком вибух. Місцем вибуху став готель Tropical Inn в передмісті Коломбо, розташований поруч зі столичним зоопарком.
Відповідальність за вибухи поки на себе ніхто не взяв. Більшість терактів, раніше скоєних на острові, пов'язані з організацією "Тигри звільнення Таміл-Ілама". Починаючи з 1976 року бойовики боролися за створення незалежної держави на Шрі-Ланці. Понад двадцять років вони контролювали територію північного і східного узбережжя. На їхньому рахунку безліч вибухів і захоплення заручників. Саме вони вбили в 1991 році прем'єр-міністра Індії Раджива Ганді, а в 1993 - президента Шрі-Ланки Ранасінгхе Премадаса. І незважаючи на те, що в 2009 році вони офіційно визнали свою поразку, в правоохоронних органах не виключають, що законспіровані осередки організації, посилені найманцями і радикальними ісламістами, можуть продовжувати існувати на території держави.
Оновлення. Місцеві ЗМІ повідомляють про 35 загиблих іноземців, їх громадянство поки не оприлюднили.
Громадян України немає серед загиблих в результаті вибухів на острові Шрі-Ланка. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, інформує "Укрінформ".
Дипломати з'ясовують ситуацію про можливу наявність громадян України серед постраждалих.
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