На кримському аеродромі "Джанкой" лунали вибухи (оновлено)

Сьогодні вночі в окупованому Криму пролунали вибухи у місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

За їх інформацією, вибухи лунали до оголошення повітряної тривоги і після вибухів на військовому аеродромі зайнялася пожежа.

Аеропорт Джанкой" діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там знаходиться 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО.

Крім того, там перебувають авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Після вибухів у Криму закрили автомобільну дорогу від Джанкоя до села Побєдне, сказав окупаційний міністр транспорту Микола Лукашенко.

Також місцеві повідомляють, що в районі військового аеродрому триває детонація.

Моніторингові чати показали супутникові знімки, що вказують на шість можливих осередків пожежі.

росЗМІ пишуть про 30 убитих і 80 ранених після утреннього вльоту по аеродрому в Криму.