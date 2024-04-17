На кримському аеродромі "Джанкой" лунали вибухи (оновлено)
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
За їх інформацією, вибухи лунали до оголошення повітряної тривоги і після вибухів на військовому аеродромі зайнялася пожежа.
Аеропорт Джанкой" діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там знаходиться 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО.
Крім того, там перебувають авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.
Після вибухів у Криму закрили автомобільну дорогу від Джанкоя до села Побєдне, сказав окупаційний міністр транспорту Микола Лукашенко.
Також місцеві повідомляють, що в районі військового аеродрому триває детонація.
Моніторингові чати показали супутникові знімки, що вказують на шість можливих осередків пожежі.