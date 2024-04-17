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На кримському аеродромі "Джанкой" лунали вибухи (оновлено)

17 квітня 2024, 09:08
На кримському аеродромі
газ вибух пітер
Сьогодні вночі в окупованому Криму пролунали вибухи у місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

За їх інформацією, вибухи лунали до оголошення повітряної тривоги і після вибухів на військовому аеродромі зайнялася пожежа.

Аеропорт Джанкой" діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там знаходиться 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО.

Крім того, там перебувають авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52. 

Після вибухів у Криму закрили автомобільну дорогу від Джанкоя до села Побєдне, сказав окупаційний міністр транспорту Микола Лукашенко.

Також місцеві повідомляють, що в районі військового аеродрому триває детонація. 

Моніторингові чати показали супутникові знімки, що вказують на шість можливих осередків пожежі.

росЗМІ пишуть про 30 убитих і 80 ранених після утреннього вльоту по аеродрому в Криму.
Минулого тижня ми також писали, що на півострові Крим був знищений російський Ка-27.

 

Кримвибухивійна в Україніджайнкой

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