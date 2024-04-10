Мінус російський Ка-27 в Криму – ВМС України
10 квітня 2024, 09:44
Ка-27. Специфікація: протичовновий / пошуково-рятувальний вертоліт. В Україні є 1 Ка-27ПЛ і 1 Ка-27ПС. Фото MC1 Edward Kessler
На півострові Крим був знищений російський Ка-27.
Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук написав на Facebook-сторінці.
"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", - йдеться в дописі.
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Ми також повідомляли, що Україна готує атаки безпілотників на Керченський міст у Криму.