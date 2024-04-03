Україна готує атаки безпілотників на Керченський міст у Криму – The Guardian

Третя атака на Керченський міст між росією та окупованим Кримом "неминуча" заявила воєнна розвідка України.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Безпілотники стали звичним явищем у небі над частинами росії: ворожі дрони дальнього радіусу дії, які з гудінням летять до чергової цілі.

В рамках найбільшого українського наступу на російську територію з часу повномасштабного вторгнення путіна два роки тому, Україна протягом останніх тижнів здійснила низку атак на російські нафтопереробні заводи і порти.

Вчора ЗСУ завдало удару по нафтопереробному заводу і заводу з виробництва безпілотників в індустріальному регіоні Татарстану - більш ніж за 1200 км від кордону.

Українське шпигунське агентство, яке стоїть за цими ударами з безпілотників, націлилося на іншу ціль: 12-мильний Керченський міст, що з'єднує окупований Крим з росією.

Високопосадовці української військової розвідки ГУР вказують на те, що вона готує третю спробу підриву мосту, після двох попередніх спроб підірвати його, стверджуючи, що його руйнування є "неминучим".

Для путіна міст - відчутне нагадуванням про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень: "повернення" півострова до складу рф у 2014 році з використанням російських військ під прикриттям і фіктивного референдуму.

Для Києва міст також є ненависним символом незаконної анексії Криму кремлем і його руйнування зміцнило б українську кампанію зі звільнення Криму і підняло б бойовий дух на полі бою і поза ним, де українські сили поступово відтісняються.

Як розгортатиметься будь-яка українська атака, незрозуміло, і є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної і очевидної цілі.

росія вжила широких заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для вхідних керованих ракет. ГУР вважає, що може вивести міст з ладу найближчим часом.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказав один чиновник в інтерв'ю Guardian.

Він додав, що начальник головного управління розвідки Кирило Буданов вже має більшість засобів для досягнення цієї мети. Він виконував план, затверджений президентом України Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності рф в Чорному морі.

За останні п'ять місяців Україна потопила сім десантних катерів і великих кораблів Чорноморського флоту рф. Останній, "Сергій Котов", перекинувся на початку цього місяця після нічного рейду за участю 10 українських безпілотників-амфібій "Магура V5", начинених вибухівкою, коли він перебував на патрулюванні в Чорному морі.

Міст вже двічі піддавався обстрілам і ремонтувався. В липні минулого року о 3 годині ночі українські морські безпілотники завдали значних пошкоджень ділянці дороги, яка пролягає паралельно окремій залізничній ділянці, яка використовується російськими військовими для переміщення танків і припасів. У жовтні 2022 року вибух бомби, яку, за твердженням росії, контрабандним шляхом привезли на вантажівці, призвів до падіння кількох прольотів дороги у воду.

Якби міст був назавжди скомпрометований, москва була б змушена перевозити військові вантажі автомобільним транспортом через окупований південь України. Маршрут пролягав би через Херсонську та Запорізьку області, які росія частково захопила навесні 2022 року.

Українські урядовці вважають, що це суттєво обмежить здатність кремля здійснювати наступальні операції в той час, коли його сухопутні війська просуваються вперед.

Чиновники зазначили, що західна зброя дозволила б Україні швидше зруйнувати міст, а Зеленський неодноразово просив Берлін надати йому ракетну систему дальнього радіусу дії Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відмовлявся, стверджуючи, що це було б рівнозначно тому, що його країна взяла б безпосередню участь у війні з росією, а це небезпечна ескалація.

Раніше прокремлівські російські канали оприлюднили перехоплену телефонну розмову , в якій високопоставлені німецькі військові обговорювали можливості Taurus. За оцінками експертів, для знищення мосту, ймовірно, буде достатньо від 10 до 20 ракет.

Заступник Буданова, генерал-майор Вадим Скибицький, заявив, що вважає, що європейські політики помиляються, побоюючись ескалації.

"Що для нас означає ескалація? У нас два роки війни. Це повсякденна процедура. росія бомбить нашу територію. Вона влучає в електростанції та цивільну інфраструктуру", - сказав він.

Скибицький додав, що перемога на полі бою наразі неможлива, враховуючи військову перевагу росії і нестачу артилерійських снарядів і винищувачів з українського боку, і припустив, що у Києва "немає іншого вибору", окрім як перенести боротьбу на об'єкти глибоко в тилу ворога, включаючи військову інфраструктуру, центри командування і управління та промислові об'єкти, які виробляють "зброю і боєприпаси".

Київ використав стандартну процедуру НАТО, відому як "центр тяжіння" або "гвинтик", додав він - модель, в якій масштабних результатів можна досягти, обравши і потім знищивши кілька ретельно відібраних цілей, що мають високу цінність. Останніми місяцями ГУР намагається знищити російські нафтопереробні потужності. Її безпілотники дальнього радіусу дії вразили російські нафтові термінали в рідному місті путіна Санкт-Петербурзі, за понад 1000 км від кордону з Україною. Відбулися напади в Орловській області, вибух у потязі в уральському місті Нижній Тагіл.

Під час виборів у росії минулого тижня сталися вибухи на паливних об'єктах в Орловській і Нижегородській областях, а також у прикордонній Бєлгородській області, де проукраїнські російські бойовики, використовуючи бронетехніку, здійснили кілька окремих вторгнень на кордон.

Один безпілотник був збитий під москвою, повідомив її мер Сергій Собянін. Україна планувала завдати ударів по більшій кількості російських об'єктів, стверджував Скибицький, причому певну роль у цьому відігравали агенти під прикриттям. Деякі з них були "росіянами з українським корінням", інші - неідеологічними росіянами, завербованими в обмін на гроші. За його словами, "пул" був настільки великим, що ГУР міг вибирати кандидатів для диверсійних операцій.

Проте власні російські шпигунські агентства зараз повернулися після періоду занепаду, додав генерал. Він припустив, що вони адаптували свої методи. Після повномасштабного вторгнення путіна західні уряди, в тому числі Великобританія, вислали велику кількість кадрових російських розвідників, які перебували за кордоном під дипломатичним прикриттям.

Минулого місяця з'явився очевидний доказ відновлення впевненості Кремля, коли російський пілот, який перейшов на бік України, був знайдений вбитим на іспанському морському курорті. Бригадний генерал Дмитро Тімков, найвищий посадовець з питань безпеки ГУР, заявив, що Максима Кузьмінова попереджали, щоб він не виїжджав з України до ЄС. Він проігнорував цю пораду, сказав Тімков. Тимков порівняв Україну з пацієнтом, який перебуває на апараті життєзабезпечення і відчайдушно потребує подальшої допомоги.

"Ми під'єднані до крапельниці. У нас є достатньо ліків, щоб залишатися живими. Але якщо Захід хоче, щоб ми перемогли, нам потрібне повне лікування, - сказав він. І жодав, що інакше ми впадемо.