США попереджали росію, що "Крокус Сіті Холл" буде можливою метою атаки – The Washington Post
Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post.
"За два тижні до теракту уряд США повідомив російських чиновників, що "Крокус Сіті Холл" є потенційною ціллю для терористів", - пише видання, посилаючись на анонімних американських чиновників.
Американська газета ставить риторичні питання, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів для захисту місця, де бойовики вбили більше 140 людей і підпалили будівлю.
Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.
Другою можливою ціллю терористів була синагога в російській столиці і вже наступного дня після попередження, ФСБ рф оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в москві.
Рада нацбезпеки США і кремль відмовилися від коментарів.
Нагадаємо, що ввечері 22 березня під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.
А вже наступного дня "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.