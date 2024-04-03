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США попереджали росію, що "Крокус Сіті Холл" буде можливою метою атаки – The Washington Post

03 квітня 2024, 09:14
США попереджали росію, що
Скріншот
Незвичайним кроком стало те, що офіційні особи США поділилися дуже специфічною інформацією про терористичну змову з країною-супротивником.

Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post

"За два тижні до теракту уряд США повідомив російських чиновників, що "Крокус Сіті Холл" є потенційною ціллю для терористів", - пише видання, посилаючись на анонімних американських чиновників. 

Американська газета ставить риторичні питання, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів для захисту місця, де бойовики вбили більше 140 людей і підпалили будівлю.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

Другою можливою ціллю терористів була синагога в російській столиці і вже наступного дня після попередження, ФСБ рф оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в москві.

Рада нацбезпеки США і кремль відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.

А вже наступного дня "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.

 

терактСШАМосквакрокус холл

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