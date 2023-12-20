Франція долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Франція на початку 2024 року долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.

Мова йде про початкову підготовку, яку потім продовжать європейські партнери.

Про це йдеться в звіті французького Міністерства оборони про військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.

В французькому відомстві додали, що в травні президент Франції Емманюель Макрон підтвердив готовність навчати українських льотчиків винищувачів спільно з кількома європейськими партнерами.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", - написано в звіті.

Франція не уточнює чи мова йде про навчання на винищувачах F-16, які в Європі організовує коаліція на чолі з Данією та Нідерландами.

Ще влітку Румунія і Нідерланди погодили створення тренувального центру для пілотів F-16.