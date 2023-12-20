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Франція долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

20 грудня 2023, 09:09
Франція долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Фото: з вільного доступу
Франція на початку 2024 року долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах.

Мова йде про початкову підготовку, яку потім продовжать європейські партнери.

Про це йдеться в звіті французького Міністерства оборони про військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.

В французькому відомстві додали, що в травні президент Франції Емманюель Макрон підтвердив готовність навчати українських льотчиків винищувачів спільно з кількома європейськими партнерами.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", - написано в звіті.

Франція не уточнює чи мова йде про навчання на винищувачах F-16, які в Європі організовує коаліція на чолі з Данією та Нідерландами.
Ще влітку Румунія і Нідерланди погодили створення тренувального центру для пілотів F-16.

 

Франціянавчаннявинищувачі

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