Румунія і Нідерланди погодили створення тренувального центру для пілотів F-16

Дві країни підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів F-16 і відповідного обслуговування цих літаків на одному з навчальних центрів на території Румунії.

Про це в Толедо перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС повідомила керівник військового відомства Нідерландів Кайса Оллонґрен, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні під час неформальної Ради міністрів оборони ми розпочнемо з України. Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку для України у її боротьбі проти російської агресії. Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16", – сказала міністр оборони Нідерландів.

За її словами, європейські урядовці обговорять також напрямки зміцнення європейської оборони та спільну роботу в рамках Стратегічного компасу Європейського Союзу, який був погоджений країнами-членами більш ніж рік тому.