Румунія чекає на документи, щоб почати навчання українських пілотів на F-16
Наразі країна чекає необхідних документів та підписання протоколів, які дозволяють почати їх навчання.
Про це пише Financial Times.
"Я очікую підписання протоколів (для пілотів) у найближчі кілька днів, що є останньою перешкодою", - заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.
Він також додав, що логістика вже налагоджена.
"Йде війна між диктатором і вільним світом, яку Європа не може дозволити собі програти" - сказав румунський прем'єр-міністр.
Днями в В Міноборони Нідерландів назвали умови передачі Україні винищувачів F-16.