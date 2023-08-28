Румунія візьме участь в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16, які нададуть країни НАТО.

Наразі країна чекає необхідних документів та підписання протоколів, які дозволяють почати їх навчання.

Про це пише Financial Times.

"Я очікую підписання протоколів (для пілотів) у найближчі кілька днів, що є останньою перешкодою", - заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Він також додав, що логістика вже налагоджена.

"Йде війна між диктатором і вільним світом, яку Європа не може дозволити собі програти" - сказав румунський прем'єр-міністр.

Днями в В Міноборони Нідерландів назвали умови передачі Україні винищувачів F-16.