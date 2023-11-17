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Франція домовляється з Швейцарією про реекспорт зброї в Україну

17 листопада 2023, 14:24
Франція домовляється з Швейцарією про реекспорт зброї в Україну
Фото: newsru.com
Уряд Франція сподівається на успіх переговорів щодо реекспорту зброї для України, зумовлений проблемами через нейтральний статус Швейцарської конфедерації.

Про це повідомляє Укрінформ

"Я поважаю нейтральний статус Швейцарії та водночас її чітку дипломатичну позицію підтримки України. Щодо тих дебатів, які існують, то мова йде не про експорт, а саме про реекспорт, і Франція відкрита для такої співпраці", - заявив президент Франції Емманюель Макрон під час візиту в Швейцарію. 

Французький президент додав, що оптимістично налаштований щодо переговорів, які тривають та які дозволять водночас поєднати нейтральність Швейцарії і її здатність реекспортувати.

"Наша підтримка спільна України це необхідність і геополітичний принцип. Вона не повинна слабшати, попри інші конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Як ми вже давно визнали, Росія не повинна перемогти в цій війні" - сказав Макрон і сподівається, що Швейцарія активізує свою співпрацю з НАТО в галузі оборони.

"Я вірю в європейський суверенітет. Ми не можемо говорити про Європу чи відповідати на її виклики, якщо дозволимо їй залежати від інших", - підсумував глава Франції.

Днямий Макрон заявив, що вирішальним місяцем для Збройних сил України буде грудень цього року, адже Київ щосили намагається деокупувати свої території в контрнаступальних операціях.

 

ФранціяШвейцаріяреекспорт

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