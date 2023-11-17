Франція домовляється з Швейцарією про реекспорт зброї в Україну
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я поважаю нейтральний статус Швейцарії та водночас її чітку дипломатичну позицію підтримки України. Щодо тих дебатів, які існують, то мова йде не про експорт, а саме про реекспорт, і Франція відкрита для такої співпраці", - заявив президент Франції Емманюель Макрон під час візиту в Швейцарію.
Французький президент додав, що оптимістично налаштований щодо переговорів, які тривають та які дозволять водночас поєднати нейтральність Швейцарії і її здатність реекспортувати.
"Наша підтримка спільна України це необхідність і геополітичний принцип. Вона не повинна слабшати, попри інші конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Як ми вже давно визнали, Росія не повинна перемогти в цій війні" - сказав Макрон і сподівається, що Швейцарія активізує свою співпрацю з НАТО в галузі оборони.
"Я вірю в європейський суверенітет. Ми не можемо говорити про Європу чи відповідати на її виклики, якщо дозволимо їй залежати від інших", - підсумував глава Франції.
Днямий Макрон заявив, що вирішальним місяцем для Збройних сил України буде грудень цього року, адже Київ щосили намагається деокупувати свої території в контрнаступальних операціях.