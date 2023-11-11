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Грудень буде вирішальним для війни в Україні – Макрон

11 листопада 2023, 18:52
Грудень буде вирішальним для війни в Україні – Макрон
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Вирішальним місяцем для Збройних сил України буде грудень цього року, вважає президент Франції, адже Київ щосили намагається деокупувати свої території в контрнаступальних операціях.

Про це йдеться в інтерв'ю BBC.

"Обов’язком Франції та всіх країн є підтримка України в її обороні. Але додав, що наступний місяць "буде вирішальним", оскільки Україна щосили намагається повернути втрачену землю під час контрнаступальних операцій", - заявив французький президент Еммануель Макрон. 

Він додав, що для України "ще не час" сідати за стіл переговорів, і підкреслив, що рішення вести переговори тільки за Києвом. 

Французький президент вважає, що може настати час провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з росією.

Він сказав, якщо росії дозволять виграти війну, то "ви матимете нову імперську державу" в Європі, котра може загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким як Грузія та Казахстан, а також усьому континенту.

"Тому що, безумовно, це імперіалізм і колоніалізм те, що росія робить в Україні", - підсумував Макрон.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази та вбивства мирних жителів, серед яких є жінки і діти.

 
війнаУкраїнаМакрон

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