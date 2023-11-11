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Ізраїль має припинити бомбити жінок і дітей в Газі – Макрон

11 листопада 2023, 12:23
Ізраїль має припинити бомбити жінок і дітей в Газі – Макрон
Фото: Укрінформ
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази та вбивства мирних жителів, серед яких є жінки і діти.

Про це повідомило BBC

"Франція засуджує терористичні дії Хамас, але, визнаючи право Ізраїлю захищати себе, ми закликаємо їх припинити ці бомбардування в Газі", - заявив Макрон. 

Він додав, що де-факто - сьогодні бомбардують цивільних, і що діти, ці жінки, ці старі люди піддаються бомбардуванням і гинуть. Для цього немає жодних підстав і жодної легітимності. 

"Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися", - сказав французький президент.

На питання, чи хоче він, щоб інші лідери – в тому числі в США і Великій Британії – приєдналися до його закликів до припинення вогню, він відповів: "Сподіваюся, що так і буде".

Макрон відмовився сказати, що Ізраїль порушує міжнародне право в Газі.

 "Я не суддя. Я глава держави", - сказав Макрон і додав, що було б неправильно критикувати Ізраїль, "партнера і друга", таким чином лише через місяць після нападу на нього.

Ізраїль стверджує, що атакує військові цілі відповідно до міжнародного права і вживає заходів для зменшення жертв серед цивільного населення, наприклад, попереджає перед ударами та закликає людей евакуюватися.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу швидко відреагував на коментарі Макрона і сказав, що країни повинні засуджувати Хамас, а не Ізраїль.

"Злочини, які Хамас скоює сьогодні в Газі, будуть скоєні завтра в Парижі, Нью-Йорку та в будь-якій точці світу", - заявив Нетаньягу.

Крім того, нещодавно американські дипломати попередили Байдена про зростання гніву арабського світу проти США.

 

ІзраїльМакрон

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