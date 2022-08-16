Франція допоможе розмінувати Чернігівщину - очільник ОВА

Уряду Франції також допоможе створити ДНК-лабораторії для ідентифікації вбитих та загиблих людей.

Уряд Франції готовий допомогти Україні у розмінуванні Чернігівської області та залучить для цього своїх спеціалістів і техніку.

Про це у Telegram повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Уряд Франції готов допомогти, як у безпосередньому розмінуванні з залученням своїх спеціалістів та техніки, так і допомагати готувати українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм", - написав він після зустрічі з представниками посольства Франції в Україні.

На зустрічі також обговорили можливість допомоги з боку уряду Франції в процесі розмінування на деокупованих територіях та створення ДНК-лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.

Як раніше повідомляв iPress, за словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, одна п’ята частина території України забруднена мінами, снарядами та авіабомбами, які не розірвалися.