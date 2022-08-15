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П’ята частина України забруднена мінами та снарядами, що не розірвалися

На сьогодні п’ята частина території України забруднена вибухонебезпечними предметами, що не розірвалися.
П’ята частина України забруднена мінами та снарядами, що не розірвалися Фото: osce.org

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

"​Одна п’ята частина території України забруднена мінами, снарядами, авіабомбами, які не розірвалися. Від початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС вже виявили, вилучили і знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів, було обстежено територію площею понад 68 тисяч гектарів. І ця робота не зупиняється ні на мить", - заявив посадовець.

За його словами, триває й розмінування на визволених територіях.

"Наприклад, бої у Київській області тривали близько місяця, а наші піротехніки уже упродовж 5 місяців продовжують очищувати ці території від ВНП. Наприклад, на Київщині досі знешкоджують до 1000 вибухонебезпечних предметів на добу, а всього за цей час там знешкодили більш як 60 тисяч боєприпасів, і ця робота триває", - резюмував перший заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нова Зеландія навчатиме українських військових у Великобританії.

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15 08 2022 19:53
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