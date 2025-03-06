Франція готова ділитися розвідданими з Україною – Лекорню

Подробиць наразі немає.

Франція готова передати Києву свої розвіддані через призупинення з боку США будь-якої розвідки щодо України.

Про це пише France 24.

Таке рішення розкрив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

"Франція пропонує Україні розвідувальні дані на тлі припинення Вашингтоном", — пише виданння.

Тим часом Politico зазначає, що 80% розвідданих для України надходило від союзників, переважно від США, а Київ наразі все ще отримує деякі дані від західних партнерів.

Особа, знайома з цією справою, сказала в коментарі виданню, що українські військові все ще отримують деякі розвідувальні дані від партнерів Києва, але відмовилася сказати, від яких саме країн.

"Це неминуче стане величезною невдачею для українців, я не думаю, що є спосіб заперечити це", — сказав Ніл Барнетт, генеральний директор Istok Associates Limited, лондонської консалтингової компанії з питань розвідки.

Він додав, що британці спробують "заповнити прогалину".

"Але ми, очевидно, не маємо всіх можливостей, які є у американців, і будуть деякі речі, які просто неможливо замінити", — зазначив Барнетт.

Зокрема, видання наголошує, що Україна стала менш залежною від американських систем озброєнь, ніж це було на початку великої війни. Уже 40 відсотків зброї, яку українці використовують на передовій, виготовлено в Україні, але Київ ще значною мірою покладається на розвідувальні можливості США, зброю великої дальності та протиповітряну оборону. Пауза як в озброєнні, так і в обміні розвідданими може вплинути на зусилля України досягти успіхів на полі бою. Це також може обмежити ранні попередження України про наближення повітряних атак з боку росії.

Тим часом New York Times також пише, що зупинка надання американських розвідданих вплинула на попередження про удари дронів і ракет.