NYT: Україна більше не отримує від США розвіддані для націлювання та попередження російських атак

Український військовий, знайомий із роботою HIMARS, розповів The Washington Post, що дані про наведення перестали надходити ще до сварки Володимира Зеленського з Трампом у Білому домі.

За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати тепер повністю припинили обмін розвідданими з Україною, що стосується у тому числі інформації про пуски російських ракет і даних, що потрібні для наведення HIMARS.

Про це пише The New York Times із посиланням на американські джерела.

Високопоставлений український чиновник сказав NYT, що пауза в обміні розвідданими ускладнить ЗСУ нанесення ударів по російських військах. Але водночас у Києва залишився доступ до інших супутникових знімків.

За словами колишнього керівника Головного управління розвідки України, "все, що виходило від міністерства оборони, зупинилося". "В основному це стосується обміну [супутниковими] знімками. Це не критично, тому що у європейських компаній є свої супутники, але не всі вони зосереджені на дислокаціях військових і їхніх переміщеннях, що важливо", - додав Кондратюк.

NYT нагадує, що у ЦРУ є "значна присутність" в Україні, де американські фахівці працюють разом з українськими, допомагаючи з визначенням цілей. Також ЦРУ допомогло створити принаймні три секретні бази, які українці використовують для перехоплення російських повідомлень, щоб знизити залежність ЗСУ від даних розвідки США.

Напередодні журналіст The Economist Олівер Керролл писав, що США вимкнули "ключову лінію зв'язку для сповіщень", а також припинили передавати дані про націлювання для HIMARS та інформацію в реальному часі для дальніх ударів по території росії.

Український військовий, знайомий із роботою HIMARS, розповів The Washington Post, що дані про наведення перестали надходити ще до сварки Володимира Зеленського з Трампом у Білому домі - принаймні одна з груп, відповідальних за запуск ракет, останніми тижнями не отримувала координат для удару далі, ніж на 60 кілометрів за лінією фронту.

Журналістка Sky News Дебора Гейнс з посиланням на джерело в Україні пише, що США припинили обмін усіма розвідданими.

"Раніше цей співрозмовник, обізнаний з ситуацією, казав, що призупинення було "вибірковим" і стосувалося лише інформації, що може використовуватися для ударів в межах території росії. "Кілька годин тому зупинився обмін усією інформацією", сказав він", – розповіла Гейнс.

Джерела NYT висловили сподівання, що пауза буде короткою і не матиме істотного впливу на ситуацію. За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, початковий план полягав у тому, щоб призупинити обмін військовими і розвідувальними даними на тиждень або два в рамках тиску на Володимира Зеленського.

Про призупинення обміну розвідданими стало відомо 5 березня - спочатку про це повідомила Financial Times, а потім Sky News із посиланням на джерела. Пізніше зупинку передачі даних підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф, назвавши її «паузою» і додавши, що вона «зникне», коли просунеться угода про мир, якої прагне Дональд Трамп. Також про припинення передачі розвідданих висловився радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, який заявив, що США «зробили крок назад» і «призупинилися і переглянули всі аспекти цих відносин».