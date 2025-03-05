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В ЦРУ підтвердили зупинку передачі зброї і розвідданих Україні

05 березня 2025, 17:09
В ЦРУ підтвердили зупинку передачі зброї і розвідданих Україні
Фото: з вільного доступу
Сталося це майже одразу після подій минулої п'ятниці.

США призупинили поставку озброєння, а також обмін розвідувальними даними з Україною.

Про це кореспондент Білого дому Едвард Лоуренс написав в X (Twitter), цитуючи директора ЦРУ Джона Реткліффа.

"США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну в результаті зустрічі в Овальному кабінеті", - йдеться в дописі. 

Він додав, що глава американської розвідки з нетерпінням чекає скасування паузи і роботи з Україною на шляху до миру після листа президенту США. 

Тиждень тому президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США і під час спільного виступу з головою Білого дому та віцепрезидентом Ді Венсом, між сторонами виникла напружена дискусія. Після цього американська сторона ухвалила рішення тимчасово зупинити надання підтримки Україні.

Вже вчора Трамп оголосив про готовність України до переговорів.

 

СШАЦРУпідтримка України

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