Трамп оголосив про готовність України до переговорів

Трамп також заявив, що наприкінці цього тижня, тобто до 9 березня, зробить "історичні дії для різкого розширення виробництва критично важливих корисних копалин і рідкісноземельних металів" у США.

Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до конгресу. Як зазначає Reuters, виступ Трампа став найдовшим в історії (у 2017 році його звернення тривало годину).

Трамп заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів. Він розповів, що 4 березня отримав "важливого листа" від президента України Володимира Зеленського. За його словами, Зеленський написав, що Україна готова "якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир". Він зазначив, що в листі йдеться:

"Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб домогтися міцного миру... Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність». Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час".

Президент США сказав, що вдячний за лист. Він додав, що "одночасно ми провели серйозні переговори з росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру".

Трамп також заявив, що наприкінці цього тижня, тобто до 9 березня, зробить "історичні дії для різкого розширення виробництва критично важливих корисних копалин і рідкісноземельних металів" у США.

Трамп заявив, що владімір путін почав повномасштабне вторгнення в Україну після того, як побачив, що США вивели війська з Афганістану. Трамп засудив хаотичний відхід військ, зроблений 46-м президентом США Джо Байденом у серпні 2021 року. "Коли путін побачив, що сталося, я думаю, він сказав: "Ну, можливо, це мій шанс". Ось як усе було погано. Цього не мало статися", - сказав Трамп. Він назвав адміністрацію Байдена «вкрай некомпетентними людьми».

Дональд Трамп заявив, що збирається збільшити мита на імпорт товарів з інших країн. Він повідомив, що Китай, Індія та Євросоюз мають бути готові до відповідних мит, які набудуть чинності 2 квітня. "Що б вони не стягували з нас, ми стягуємо з них. Чим би вони не обкладали нас, ми обкладаємо їх", - сказав Трамп. Говорячи про зростання цін, Трамп сказав: "Буде невелике занепокоєння, але ми не проти".

Трамп заявив, що тарифна війна, розпочата проти Канади, Мексики та Китаю 4 березня, «знову зробить Америку багатою», а компанії почнуть виробляти більше продукції у Сполучених Штатах, що створить нові робочі місця і можливості. При цьому, як повідомив міністр торгівлі США Говард Лютник, президент США може оголосити про торговельну угоду з Мексикою і Канадою вже 5 березня.

Трамп знову заявив, що хоче прийняти Гренландію до складу США, але, за його словами, це рішення має ухвалити сама Гренландія. "Ми рішуче підтримуємо ваше право самим визначати своє майбутнє, і якщо ви виберете, ми будемо раді прийняти вас до складу США. Гренландія потрібна нам для національної і навіть міжнародної безпеки, і ми працюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб спробувати отримати її", - сказав Трамп.

Уже після виступу Трампа сенаторка від штату Мічиган Елісса Слоткін, звертаючись до конгресу, сказала: "Америка хоче змін, але є відповідальний шлях до змін і нерозважливий шлях, і ми можемо здійснити ці зміни, не забуваючи про те, хто ми є як країна і як демократія". Слоткін розкритикувала керівника департаменту державної ефективності (DOGE), бізнесмена Ілона Маска через те, що він проводить скорочення федеральних службовців. За словами Слоткін, США не потрібен хаос, викликаний звільненнями. Вона також заявила, що економічний план Трампа допоможе тільки мільярдерам і дорого обійдеться пересічним американцям.