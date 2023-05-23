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ПОЛІТИКА

Франція готова домовитись з Україною про гарантії безпеки – МЗС

23 травня 2023, 16:17
Франція готова домовитись з Україною про гарантії безпеки – МЗС
Фото: з вільного доступу
Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну.

Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє МЗС Франції.

За повідомленням американської газети WSJ, поки рішення про членство України в НАТО ще не прийнято, країни Заходу обговорюють гарантії безпеки Києва. Зазначається, що США разом із Францією, Німеччиною та Великою Британією зможуть зіграти роль гарантів безпеки України.

У МЗС Франції запитали, чи є такий гарантійний план для України, про які саме гарантії йде мова і чи можна передбачити такий план до закінчення війни в Україні.

"Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх сферах", – відповіли у французькому зовнішньополітичному відомстві.

Також там додали, що Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливим агресіям у майбутньому, що зазначено у декларації 36-го франко-британського саміту.

Раніше повідомлялось, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США.

Франціявійнагарантії безпеки

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