Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перемовини із міністром економіки Франції Бруно ле Мером.

Париж готовий надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.

Про це пише Шмигаль у Twitter-акаунті.

Як відзначив прем'єр, частина коштів підуть на відновлення України.

"Провів розмову із міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку", - пише Шмигаль.

Нагадаємо, Україна отримає від Японії 3,5 мільярди доларів упродовж року.