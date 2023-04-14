Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро
Париж готовий надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.
Про це пише Шмигаль у Twitter-акаунті.
Як відзначив прем'єр, частина коштів підуть на відновлення України.
"Провів розмову із міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку", - пише Шмигаль.
Нагадаємо, Україна отримає від Японії 3,5 мільярди доларів упродовж року.