Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро

14 квітня 2023, 15:17
Франція готова надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро
Фото: Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перемовини із міністром економіки Франції Бруно ле Мером.

Париж готовий надати Україні фінансову допомогу у розмірі 2 млрд євро.

Про це пише Шмигаль у Twitter-акаунті.

Як відзначив прем'єр, частина коштів підуть на відновлення України.

"Провів розмову із міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку", - пише Шмигаль.

Нагадаємо, Україна отримає від Японії 3,5 мільярди доларів упродовж року.

ШмигальдопомогаФранція

Останні матеріали

Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Політика
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 17:37
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Політика
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 13:08
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється