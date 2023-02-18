Матеріали:
Теми:

Франція готується передати Україні 25 броньованих машин

18 лютого 2023, 12:58
Франція готується передати Україні 25 броньованих машин
Франція планує передати Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.

Журналіст французького видання L’opinion Жан До Мерше.

Про це він написав в своєму Twitter.

“Більшість розібрано на металобрухт, але все ще є деякі, які можна передати вживаними, як і гармати TRF-1“, – написав Жан.

Ще в 2008 році Франція почала заміну застарілих AMX-10P. Повністю їх зняли з озброєння французького війська у 2015 році.

Нагадаємо, що раніше президент Франції закликав реформувати Радбез ООН.
РосіяФранціявійнадопомогаУкраїна

Останні матеріали

Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Політика
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 12:56
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Політика
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 09:32
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Політика
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Дмитро Редько – 16 лютого 2023, 09:13
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється