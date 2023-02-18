Франція готується передати Україні 25 броньованих машин
18 лютого 2023, 12:58
Франція планує передати Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.
Журналіст французького видання L’opinion Жан До Мерше.
Про це він написав в своєму Twitter.
“Більшість розібрано на металобрухт, але все ще є деякі, які можна передати вживаними, як і гармати TRF-1“, – написав Жан.
Ще в 2008 році Франція почала заміну застарілих AMX-10P. Повністю їх зняли з озброєння французького війська у 2015 році.Нагадаємо, що раніше президент Франції закликав реформувати Радбез ООН.