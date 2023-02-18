Франція готується передати Україні 25 броньованих машин

Франція планує передати Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.

Журналіст французького видання L’opinion Жан До Мерше.

Про це він написав в своєму Twitter.

“Більшість розібрано на металобрухт, але все ще є деякі, які можна передати вживаними, як і гармати TRF-1“, – написав Жан.

Ще в 2008 році Франція почала заміну застарілих AMX-10P. Повністю їх зняли з озброєння французького війська у 2015 році.