CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд Франції закликає до якнайшвидшого початку переговорів між Великою Британією і ЄС з проблем нелегальної міграції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Франція хоче чимскоріше провести переговори з Британією стосовно біженців
Цю тему Париж порушуватиме і під час головування Франції в Раді ЄС, яке почнеться в січні 2022 року
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє DW.
Глава МЗС Франції Жеральд Дерманен заявив, що розробка міграційної угоди між Великою Британією і ЄС особливо важлива тому, що ця тема не була порушена в домовленостях про Brexit.
За словами французького міністра, цю тему Париж порушуватиме і під час головування Франції в Раді ЄС, яке почнеться в січні 2022 року.
Як зазначається, Дерманен також закликав Лондон "стримати обіцянку" і виділити кошти на боротьбу з перевезенням нелегалів біля берегів Франції.
В рамках угоди, укладеної між Парижем і Лондоном у липні 2021 року, Британія взяла на себе зобов'язання виділити в поточному і наступному році 62,7 млн євро на охорону кордону з Францією. Однак, за повідомленнями ЗМІ, міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател пригрозила утримати ці гроші у зв'язку з великою кількістю мігрантів, котрі потрапляють до Сполученого Королівства з Франції через Ла-Манш.
Як уточнює DW, за статистикою французької берегової охорони, з січня до серпня перетнути Ла-Манш спробували 15,4 тис. нелегалів - на 50% більше, ніж за весь 2020 рік.
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10 10 2021 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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