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Франція хоче чимскоріше провести переговори з Британією стосовно біженців

Цю тему Париж порушуватиме і під час головування Франції в Раді ЄС, яке почнеться в січні 2022 року
Уряд Франції закликає до якнайшвидшого початку переговорів між Великою Британією і ЄС з проблем нелегальної міграції.
Франція хоче чимскоріше провести переговори з Британією стосовно біженців Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє DW.
 
Глава МЗС Франції Жеральд Дерманен заявив, що розробка міграційної угоди між Великою Британією і ЄС особливо важлива тому, що ця тема не була порушена в домовленостях про Brexit.
 
За словами французького міністра, цю тему Париж порушуватиме і під час головування Франції в Раді ЄС, яке почнеться в січні 2022 року.
 
Як зазначається, Дерманен також закликав Лондон "стримати обіцянку" і виділити кошти на боротьбу з перевезенням нелегалів біля берегів Франції.
 
В рамках угоди, укладеної між Парижем і Лондоном у липні 2021 року, Британія взяла на себе зобов'язання виділити в поточному і наступному році 62,7 млн ​​євро на охорону кордону з Францією. Однак, за повідомленнями ЗМІ, міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател пригрозила утримати ці гроші у зв'язку з великою кількістю мігрантів, котрі потрапляють до Сполученого Королівства з Франції через Ла-Манш.
 
Як уточнює DW, за статистикою французької берегової охорони, з січня до серпня перетнути Ла-Манш спробували 15,4 тис. нелегалів - на 50% більше, ніж за весь 2020 рік.
 
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10 10 2021 13:45
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