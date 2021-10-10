Франція хоче чимскоріше провести переговори з Британією стосовно біженців

Цю тему Париж порушуватиме і під час головування Франції в Раді ЄС, яке почнеться в січні 2022 року

Уряд Франції закликає до якнайшвидшого початку переговорів між Великою Британією і ЄС з проблем нелегальної міграції.

Глава МЗС Франції Жеральд Дерманен заявив, що розробка міграційної угоди між Великою Британією і ЄС особливо важлива тому, що ця тема не була порушена в домовленостях про Brexit.

За словами французького міністра, цю тему Париж порушуватиме і під час головування Франції в Раді ЄС, яке почнеться в січні 2022 року.

Як зазначається, Дерманен також закликав Лондон "стримати обіцянку" і виділити кошти на боротьбу з перевезенням нелегалів біля берегів Франції.

В рамках угоди, укладеної між Парижем і Лондоном у липні 2021 року, Британія взяла на себе зобов'язання виділити в поточному і наступному році 62,7 млн ​​євро на охорону кордону з Францією. Однак, за повідомленнями ЗМІ, міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател пригрозила утримати ці гроші у зв'язку з великою кількістю мігрантів, котрі потрапляють до Сполученого Королівства з Франції через Ла-Манш.

Як уточнює DW, за статистикою французької берегової охорони, з січня до серпня перетнути Ла-Манш спробували 15,4 тис. нелегалів - на 50% більше, ніж за весь 2020 рік.