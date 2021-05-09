Криза з біженцями: в ЄС знову заговорили про єдину міграційну політику

Ті, хто намагається інструменталізувати міграцію, будуть розчаровані

Криза з нелегальними мігрантами, спровокована режимом Лукашенка, може швидше привести Євросоюз до вироблення єдиної політики стосовно біженців.

Про це заявив заступник голови Єврокомісії Маргаритіс Схінас під час візиту до Литви в суботу, 4 вересня, повідомляє DW.

За його словами, нинішня ситуація показує, що "зараз саме на часі створити передбачувані та всеосяжні європейські рамки для міграційної політики".

У питанні біженців, підкреслив Схінас, час перейти від "гасіння пожеж" до створення "єдиної архітектури" за правилами прийому і розподілу мігрантів.

Останні пропозиції Єврокомісії з цього приводу були відкладені через коронавірусну кризу, нагадує DW.

"Ті, хто намагається інструменталізувати міграцію, будуть розчаровані", - цитує агентство єврокомісара.

Як відомо, режим Лукашенка спровокував міграційну кризу на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та низки африканських країн масово прибували в Білорусь, а прикордонна служба цієї держави доправляла їх до кордонів ЄС.

Уряди трьох країн були змушені ввести надзвичайний стан у районах, що межують з Білоруссю. При цьому Мінськ звинувачував європейських сусідів у "жорстокому" поводженні з мігрантами та в порушенні прав людини.