ПОЛІТИКА НОВИНИКриза з нелегальними мігрантами, спровокована режимом Лукашенка, може швидше привести Євросоюз до вироблення єдиної політики стосовно біженців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Криза з біженцями: в ЄС знову заговорили про єдину міграційну політику
Ті, хто намагається інструменталізувати міграцію, будуть розчаровані
Фото: AA
Про це заявив заступник голови Єврокомісії Маргаритіс Схінас під час візиту до Литви в суботу, 4 вересня, повідомляє DW.
За його словами, нинішня ситуація показує, що "зараз саме на часі створити передбачувані та всеосяжні європейські рамки для міграційної політики".
У питанні біженців, підкреслив Схінас, час перейти від "гасіння пожеж" до створення "єдиної архітектури" за правилами прийому і розподілу мігрантів.
Останні пропозиції Єврокомісії з цього приводу були відкладені через коронавірусну кризу, нагадує DW.
"Ті, хто намагається інструменталізувати міграцію, будуть розчаровані", - цитує агентство єврокомісара.
Як відомо, режим Лукашенка спровокував міграційну кризу на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та низки африканських країн масово прибували в Білорусь, а прикордонна служба цієї держави доправляла їх до кордонів ЄС.
Уряди трьох країн були змушені ввести надзвичайний стан у районах, що межують з Білоруссю. При цьому Мінськ звинувачував європейських сусідів у "жорстокому" поводженні з мігрантами та в порушенні прав людини.
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