ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Росія залишиться членом Ради Європи попри розбіжності з іншими членами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Франція хоче, щоб Росія лишилася членом Ради Європи
"Я сподіваюся, Росія залишиться членом Ради Європи"
Фото: reuters.com
Про це він заявив під час зустрічі з генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
"Я сподіваюся, Росія залишиться членом Ради Європи", - сказав Макрон.
Франція у середині травня розпочне головування у Раді Європи.
Нагадаємо, що генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росії слід повернути право голосу в організації, щоб не створювати нові лінії поділу в Європі.
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06 05 2019 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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