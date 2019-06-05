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Франція хоче, щоб Росія лишилася членом Ради Європи

"Я сподіваюся, Росія залишиться членом Ради Європи"
Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Росія залишиться членом Ради Європи попри розбіжності з іншими членами.
Франція хоче, щоб Росія лишилася членом Ради Європи Фото: reuters.com

Про це він заявив під час зустрічі з генсеком Ради Європи Турбйорном  Ягландом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Я сподіваюся, Росія залишиться членом Ради Європи", - сказав Макрон.

Франція у середині травня розпочне головування у Раді Європи.

Нагадаємо, що генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росії слід повернути право голосу в організації, щоб не створювати нові лінії поділу в Європі.

 
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06 05 2019 18:36
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