Франція хоче, щоб Росія лишилася членом Ради Європи

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Росія залишиться членом Ради Європи попри розбіжності з іншими членами.

Про це він заявив під час зустрічі з генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Я сподіваюся, Росія залишиться членом Ради Європи", - сказав Макрон.

Франція у середині травня розпочне головування у Раді Європи.

Нагадаємо, що генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росії слід повернути право голосу в організації, щоб не створювати нові лінії поділу в Європі.