Ягланд вважає, що вихід Росії з Ради Європи буде потрясінням, порівнюваним з Brexit

"Рада Європи це єдине місце, де Росія зв’язана з Європою в обов’язковому правовому порядку"

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росії слід повернути право голосу в організації, щоб не створювати нові лінії поділу в Європі.

Після двох років несплати членських внесків у бюджет Ради Європи, членство держави може бути призупинене з подальшим виключенням, хоча Москва і дала зрозуміти, що може сама вдатися до такого кроку.

"Рада Європи це єдине місце, де Росія зв’язана з Європою в обов’язковому правовому порядку. Ми побачимо іншу Росію. Ми отримаємо нові лінії поділу в Європі" - заявив Ягланд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

"Ми не повинні недооцінювати негативні наслідки, особливо якщо ми поєднаємо їх з Brexit для ЄС. Ми можемо отримати два сценарії, які стануть потрясінням для Європи" - наголосив генсек.

За його словами, він відчуває сильну солідарність з Україною, але "чи стане Україна кращою, якщо Росія вийде?"

"Ми засудили анексію Криму. Але не від нас залежить як вирішити цю проблему. Цим мають займатися інші міжнародні організації. Наш мандат полягає в захисті прав людини. Існують російські громадяни. Вони є незалежно від того, що відбувається в Криму" - заявив Ягланд.