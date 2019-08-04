Ягланд вважає, що вихід Росії з Ради Європи буде потрясінням, порівнюваним з Brexit
Після двох років несплати членських внесків у бюджет Ради Європи, членство держави може бути призупинене з подальшим виключенням, хоча Москва і дала зрозуміти, що може сама вдатися до такого кроку.
"Рада Європи це єдине місце, де Росія зв’язана з Європою в обов’язковому правовому порядку. Ми побачимо іншу Росію. Ми отримаємо нові лінії поділу в Європі" - заявив Ягланд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.
"Ми не повинні недооцінювати негативні наслідки, особливо якщо ми поєднаємо їх з Brexit для ЄС. Ми можемо отримати два сценарії, які стануть потрясінням для Європи" - наголосив генсек.
За його словами, він відчуває сильну солідарність з Україною, але "чи стане Україна кращою, якщо Росія вийде?"
"Ми засудили анексію Криму. Але не від нас залежить як вирішити цю проблему. Цим мають займатися інші міжнародні організації. Наш мандат полягає в захисті прав людини. Існують російські громадяни. Вони є незалежно від того, що відбувається в Криму" - заявив Ягланд.
Нагадаємо, 21 листопада 2017 року Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи отримав запит про проведення не запланованих дебатів про зняття санкцій з РФ і відновлення її участі в роботі асамблеї.
30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".
У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.
Зазначимо, уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.
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