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Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

22 березня 2024, 16:03
Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні
https://www.knds.de/
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що філіал буде займатись випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.

Париж і Берлін дозволили французько-німецькій компанії KNDS, яка виробляє танки - відкрити філію в Україні. П

Про сьогодні це заявив голова французького міноборони Себастьян Лекорню після переговорів зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, пише Reuters.

"Ми оголошуємо, що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши там філію", - заявив Лекорню. 

Він додав, що підрозділ компанії буде займатись випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу. 

Виробник танків KNDS це холдингова структура, яка була створена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann. 

Французький міністр на початку березня заявив, що Франція стимулюватиме свої збройові компанії виробляти таку необхідну військову техніку безпосередньо в Україні, щоб допомогти країні у війні проти росії. 

Тоді він сказав, що три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями... у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин... а в майбутньому - боєприпасів. 

Він натякнув, що до списку залучених компаній увійдуть виробник танків KNDS, холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann. Перші виробничі потужності планується запустити вже цього літа.

Ми також писали, що Rheinmetall хоче побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні.

 

НімеччинаФранціяKNDSфілія

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