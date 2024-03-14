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Rheinmetall хоче побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні

14 березня 2024, 19:04
Rheinmetall хоче побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи, на яких будуть виготовляти 155 мм снаряди, військову техніку і системи протиповітряної оборони.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє французьке видання Le Monde.

Заводи Rheinmetall в Україні будуть виготовляти різноматнітні снаряди, військову техніку та ППО.

"Україна зараз є для нас важливим партнером, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро на рік", - заявив Паппергер.

Директор конценрну додав, що в середньостроковій перспективі Rheinmetall розраховує виробляти 1,1 млн 155-мм снарядів, які необхідні для артилерії, на всіх своїх підприємствах.

Rheinmetall планує виробити 700 000 снарядів в 2025 році і до 500 000 вже цього року.

Концерн будує заводи і в Німеччині. Так в кінці року в Rheinmetall  заявили, що побудує новий завод, зокрема для постачання снарядів Україні.

А на початку року компанія оголосила про те, що Rheinmetall будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.

 

будівництвоRheinmetall заводи

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