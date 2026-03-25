рф використовує будівництво АЕС для енергетичної експансії у В'єтнамі – ЦПД

Активне поширення росією новини про підписання міжурядової угоди щодо будівництва у В’єтнамі першої атомної електростанції “російського дизайну” є спробою використати атомну енергетику для посилення власного впливу в країнах Глобального Півдня.

Цю новину москва подає як “проривні домовленості”, які служитимуть взаємному розвитку. Але насправді це чергова спроба рф використати атомну енергетику для посилення власного впливу в країнах Глобального Півдня.

“Співпраця в атомній енергетиці – це один з інструментів, за допомогою якого кремль системно намагається ставити країни Глобального Півдня у довгострокову залежність”, – зазначили у ЦПД.

Для цього “Росатом” нав’язує комплексні угоди, які включають навчання фахівців, постійні поставки ядерного палива, домовленості з утилізації відходів тощо. Крім того, Кремль активно надає позики під подібні проєкти.

У Центрі підкреслили, що мета москви – створити енергетичну залежність В'єтнаму від російських технологій та розширити геополітичний вплив у Південно-Східній Азії.

Російський “мирний атом” – це ширма для експансії та посилення геополітичного впливу росії, додають у Центрі.