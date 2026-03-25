рф використовує будівництво АЕС для енергетичної експансії у В'єтнамі – ЦПД

25 березня 2026, 16:33
Фото: Центр протидії дезінформації
Співпраця в атомній енергетиці – це один з інструментів, за допомогою якого кремль системно намагається ставити країни Глобального Півдня у довгострокову залежність.
Активне поширення росією новини про підписання міжурядової угоди щодо будівництва у В’єтнамі першої атомної електростанції “російського дизайну” є спробою використати атомну енергетику для посилення власного впливу в країнах Глобального Півдня.
 
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
 
Цю новину москва подає як “проривні домовленості”, які служитимуть взаємному розвитку. Але насправді це чергова спроба рф використати атомну енергетику для посилення власного впливу в країнах Глобального Півдня.
 
Співпраця в атомній енергетиці – це один з інструментів, за допомогою якого кремль системно намагається ставити країни Глобального Півдня у довгострокову залежність”, – зазначили у ЦПД.
 
Для цього “Росатом” нав’язує комплексні угоди, які включають навчання фахівців, постійні поставки ядерного палива, домовленості з утилізації відходів тощо. Крім того, Кремль активно надає позики під подібні проєкти. 
 
У Центрі підкреслили, що мета москви – створити енергетичну залежність В'єтнаму від російських технологій та розширити геополітичний вплив у Південно-Східній Азії.
 
Російський “мирний атом” – це ширма для експансії та посилення геополітичного впливу росії, додають у Центрі.

 

війна в Україніросія окупантибудівництво

Останні матеріали

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
