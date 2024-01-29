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ПОЛІТИКА

Rheinmetall побудує новий завод, зокрема для постачання снарядів Україні – Bild

29 січня 2024, 14:56
Rheinmetall побудує новий завод, зокрема для постачання снарядів Україні – Bild
Паппергер відкинув звинувачення у повільному постачанні.

Концерн Rheinmetall збудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди постачатимуть у тому числі й Україні.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Bild.

Паппергер відкинув звинувачення у повільному постачанні. "Темп швидкий: те, що раніше займало десять років, тепер виконується за кілька місяців. Тепер ми в рекордно короткі терміни збудуємо новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання".

Він зазначив хорошу співпрацю між урядом Німеччини та збройовою промисловістю.

"У військових закупках багато що змінилося на краще. Тільки Rheinmetall минулого року отримала від федерального уряду замовлення або рамкові угоди на суму понад 10 млрд євро - для Бундесверу та України. Цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 мільярдів", - сказав він. .

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже 2024 року. А першу зброю випустить за півроку після запуску.

Rheinmetall

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