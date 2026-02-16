Глава Rheinmetall оцінив шанси на мир в Україні у 2026 році
16 лютого 2026, 12:55
Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що росія не демонструє готовності до припинення війни проти України, тому очікувати миру найближчим часом не варто.
Про це він сказав у подкасті Table.Today від Table.Briefings, цитує ntv.
За його словами, з огляду на поточну ситуацію він не прогнозує завершення війни у 2026 році.
"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", – сказав Паппергер.
При цьому Rheinmetall могла б збільшити поставки зенітних систем, боєприпасів і навіть танків, однак для цього необхідне додаткове фінансування.
Глава компанії повідомив, що Rheinmetall планує у найближчі роки збільшити кількість працівників до приблизно 70 тисяч осіб. Очікується, що до кінця року портфель замовлень концерну може сягнути близько 140 млрд євро.
Rheinmetall – німецький оборонний концерн, який спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, засобів ППО, а також військової електроніки та безпілотників. Компанія постачає Україні бойові машини піхоти, танки, самохідні артилерійські установки, боєприпаси та системи протиповітряної оборони.