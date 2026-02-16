Глава Rheinmetall оцінив шанси на мир в Україні у 2026 році

Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що росія не демонструє готовності до припинення війни проти України, тому очікувати миру найближчим часом не варто.

За його словами, з огляду на поточну ситуацію він не прогнозує завершення війни у 2026 році.

"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", – сказав Паппергер.