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Франція і Росія обговорять виконання Мінських угод у форматі "2+2"

Переговори пройдуть на рівні голів МЗС і міністрів оборони
Франція і Росія у форматі "2+2" проведуть переговори в Москві на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони.
Франція і Росія обговорять виконання Мінських угод у форматі "2+2" Фото: reuters.com

"Міністр Європи і закордонних справ і міністр збройних сил вирушать через кілька днів у Москву для відновлення діалогу у форматі "2+2", продовження діалогу, розпочатого з президентом РФ Путіним, і просування цієї спільної архітектури", - заявив у вівторок президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, одним з головних питань під час цього візиту буде роль Франції у врегулюванні російсько-українського конфлікту і виконання Мінських домовленостей.

Макрон також додав, що Франція "прагне побудувати справжню європейську стратегію і архітектуру безпеки і довіри в Європі".

Нагадаємо, раніше Макрон анонсував наступну зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" у вересні цього року. Про це він заявив на пресконференції у французькому місті Біарріц за підсумками саміту голів держав і урядів "Великої сімки" (G7).

Перед самітом президент Франції провів зустріч із президентом РФ. Після зустрічі з Путіним Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією і Євросоюзом залежить від врегулювання і вирішення української кризи.

Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції й Росії пройшли в жовтні 2016 року в Берліні.

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