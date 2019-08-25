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Лідери країн "Великої сімки" обговорили питання повернення Росії

Ідею про відновлення формату "вісімки" відхилили, але координацію з Москвою вирішили посилити
Лідери країн "Великої сімки" обговорили питання повернення до формату G8 за участю Росії.
Лідери країн "Великої сімки" обговорили питання повернення Росії Фото: EPA/UPG

За даними джерел, лідери країн "Великої сімки" погодилися з тим, що обговорювати повернення до формату G8 і включення в нього Російської Федерації ще зарано, повідомляє LB.ua.

Незважаючи на відхилення ідеї про повернення Росії в G8, лідери вирішили посилити координацію з Москвою, передає французький телеканал BFM TV.

"Присутні в Біарриці лідери G7 обмінялися думками про посилення діалогу і координації дій з Росією щодо існуючих криз", - зазначає телеканал.

Нагадаємо, що президенти Франції і США Емманюель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту "Групи семи" (G7).

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