ПОЛІТИКА НОВИНИЛідери країн "Великої сімки" обговорили питання повернення до формату G8 за участю Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідери країн "Великої сімки" обговорили питання повернення Росії
Ідею про відновлення формату "вісімки" відхилили, але координацію з Москвою вирішили посилити
Фото: EPA/UPG
За даними джерел, лідери країн "Великої сімки" погодилися з тим, що обговорювати повернення до формату G8 і включення в нього Російської Федерації ще зарано, повідомляє LB.ua.
Незважаючи на відхилення ідеї про повернення Росії в G8, лідери вирішили посилити координацію з Москвою, передає французький телеканал BFM TV.
"Присутні в Біарриці лідери G7 обмінялися думками про посилення діалогу і координації дій з Росією щодо існуючих криз", - зазначає телеканал.
Нагадаємо, що президенти Франції і США Емманюель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту "Групи семи" (G7).
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