Франція ініціює другу термінову зустріч лідерів ЄС – Reuters

На зустрічі планують обговорити ситуацію в Україні і безпеку Європи.

Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу, однак цього разу запросила європейські країни, які не були присутні раніше цього тижня, і союзника по НАТО Канаду, повідомили дипломатичні джерела у вівторок.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Лише вчора відбулася перша зустріч, а наступна очікується завтра.

Два дипломатичних джерела повідомили, що серед запрошених країн були Норвегія, Канада, три країни Балтії: Литва, Естонія та Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Деякі країни можуть брати участь у відеоконференції, повідомили двоє дипломатів.

Днями першу зустріч євролідерів у Парижі підтвердили у французькому МЗС.