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ПОЛІТИКА

Франція ініціює розгортання миротворчих сил у центральній Україні

27 березня 2025, 13:13
Франція ініціює розгортання миротворчих сил у центральній Україні
Фото: з вільного доступу
Європейські військові планувальники розглядають низку сценаріїв щодо розміщення миротворчого контингенту в Україні.

Франція пропонує розгорнути миротворчі сили у центральній частині України. Ймовірно, йдеться про розміщення військ уздовж річки Дніпро.

Про це повідомляє The Associated Press.

Як пише видання, європейські військові планувальники розглядають низку сценаріїв щодо розміщення миротворчого контингенту в Україні.

Французький чиновник, знайомий з закритими дискусіями, зазначив, що можливим варіантом, на якому наполягає Франція, було б розгортання членами "коаліції охочих" миротворчих сил у центральній частині України, уздовж річки Дніпро, подалі від лінії фронту.

За словами посадовця, розглядаються й інші можливі варіанти розміщення сил підтримки ще далі від фронту, на крайньому заході України чи в сусідній країні.

Британія та Франція очолили ініціативу з забезпечення миру в Україні у разі встановлення перемир'я. Була створена "коаліція охочих", до якої приєдналися понад 20 країн. Мета коаліції - об'єднати країни, які готові надати війська для миротворчого контингенту або іншу допомогу.

Сьогодні, 27 березня, у Парижі розпочалася зустріч лідерів держав, на якій обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.

Як відомо, Стармер та Макрон спільно ведуть сьогоднішню зустріч "коаліції рішучих".

Учасники обговорять продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії та оборонно-промислового комплексу.

Окрема під час зустрічі буде приділена питанням, пов'язаних із переговорним процесом щодо встановлення миру, та механізмах реалізації перших кроків щодо припинення вогню.

Лідери також обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США.

ФранціявійнаБританіямиротворча місія

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