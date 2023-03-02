Франція може передати Україні винищувачі Mirage 2000

Міністр оборони країни Себастьєн Лекорню заявив, що переговори з українським урядом щодо цього питання тривають.

Такі літаки потребують модернізації, але їх передача може відкрити для ЗСУ цікаві ударні можливості.

Пише французьке видання BMFTV.

За словами французького міністра, насамперед потрібно визначитись з пріоритетами. Він також пригадав словами президент Франції Еммануеля Макрона, що тема літаків не є табуйована.