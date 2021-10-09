Франція надала громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротися з COVID-19
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Окрім прискорення процесу подачі заявки, який зазвичай займає до двох років, уряд також скоротив вимогу щодо проживання в країні з п'яти років до двох.
"Працівники передової лінії відгукнулися на заклик нації, тому правильно, що нація робить крок назустріч їм. Завдяки їм країна витримала", - сказала міністр громадянства Марлен Скіаппа".
"Я вітаю наших нових співвітчизників із французьким громадянством і дякую їм від імені республіки. Країна також дякує їм" - додала вона.
У вересні 2020 року Міністерство внутрішніх справ запропонувало тим, хто "активно долучився" до боротьби з кризою в охороні здоров'я, подати заявку на швидку натуралізацію. У четвер Скіаппа заявила, що подано 16381 заяву, а 12012 з них було схвалено.
Серед них медичні працівники, працівники служби охорони та прибирання, ті, хто доглядав за дітьми працівників ключових сфер, працівники служби допомоги на дому та збирачі сміття.
У квітні 2020 року персонал лікарень Франції та працівники будинків престарілих отримали неоподатковувані премії у розмірі від 1000 до 1500 євро в рамках подяки уряду за їхню роботу під час кризи COVID-19.
У серпні 2020 року 320 000 французьких працівників будинків догляду отримали бонуси до 1000 євро.
Нагадаємо, що понад 200 тисяч людей протестували проти COVID-паспортів у Франції
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