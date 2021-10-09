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Франція надала громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротися з COVID-19

Окрім прискорення процесу подачі заявки, який зазвичай займає до двох років, уряд також скоротив вимогу щодо проживання в країні з п'яти років до двох
Франція за спеціальною швидкою схемою надала громадянство понад 12 тисячам працівників, чия робота піддавала їх ризику під час пандемії.
Франція надала громадянство 12 тисячам людей, які допомагали боротися з COVID-19 Фото: Google

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Окрім прискорення процесу подачі заявки, який зазвичай займає до двох років, уряд також скоротив вимогу щодо проживання в країні з п'яти років до двох.

"Працівники передової лінії відгукнулися на заклик нації, тому правильно, що нація робить крок назустріч їм. Завдяки їм країна витримала", - сказала міністр громадянства Марлен Скіаппа".

"Я вітаю наших нових співвітчизників із французьким громадянством і дякую їм від імені республіки. Країна також дякує їм" - додала вона.

У вересні 2020 року Міністерство внутрішніх справ запропонувало тим, хто "активно долучився" до боротьби з кризою в охороні здоров'я, подати заявку на швидку натуралізацію. У четвер Скіаппа заявила, що подано 16381 заяву, а 12012 з них було схвалено.

Серед них медичні працівники, працівники служби охорони та прибирання, ті, хто доглядав за дітьми працівників ключових сфер, працівники служби допомоги на дому та збирачі сміття.

У квітні 2020 року персонал лікарень Франції та працівники будинків престарілих отримали неоподатковувані премії у розмірі від 1000 до 1500 євро в рамках подяки уряду за їхню роботу під час кризи COVID-19.

У серпні 2020 року 320 000 французьких працівників будинків догляду отримали бонуси до 1000 євро.

Нагадаємо, що понад 200 тисяч людей протестували проти COVID-паспортів у Франції

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10 09 2021 12:57
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