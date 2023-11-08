Франція надасть €200 млн військової допомоги Україні
Про це пише Franceinfo.
"Це дозволить Парижу розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії. Він додав, що війна в Україні є конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися", - заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Він додав, що вони проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває можливість виділення ще €200 млн для фонду підтримки України.
Востаннє Франція виділила додаткові €40 млн безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови і підготовки до зими ще влітку.