Франція надасть €200 млн військової допомоги Україні

Уряд Франції має поповнити фонд підтримки України на 200 млн для продовження закупівлі Києвом техніки в Парижа.

Про це пише Franceinfo.

"Це дозволить Парижу розпочати нову стратегію придбання нового обладнання для української армії. Він додав, що війна в Україні є конфліктом, від якого ми не повинні відвертатися", - заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він додав, що вони проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває можливість виділення ще €200 млн для фонду підтримки України.

Востаннє Франція виділила додаткові €40 млн безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови і підготовки до зими ще влітку.