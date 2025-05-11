Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція назвала кількість військових, яких можуть розгорнути в Україні

11 травня 2025, 17:48
Франція назвала кількість військових, яких можуть розгорнути в Україні
Фото: Укрінформ
Розгортання в Україні іноземних військ необхідна для стабілізації ситуації після припинення бойових дій з росією

Президент Франції Емманюель Макрон висловився на підтримку ідеї розгортання іноземних військ в Україні і оцінив кількість, про яку може йтися. 

Про це Макрон заявив в інтерв'ю Le Parisien.

Глава Франції зазначив, що розгортання в Україні іноземних військ необхідна для стабілізації ситуації після припинення бойових дій з рф.

 "Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі - це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне - це наявність військ в Україні", - заявив Макрон.

Його запитали щодо кількості іноземних військових, які можуть бути розгорнуті в Україні у майбутньому і Макрон відповів: 

"Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", - додав він.

Також Макрон заявив, що путін усе ще хоче виграти час.

 

Франціявійна в Україні

Останні матеріали

Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється