Франція назвала кількість військових, яких можуть розгорнути в Україні

Розгортання в Україні іноземних військ необхідна для стабілізації ситуації після припинення бойових дій з росією

Президент Франції Емманюель Макрон висловився на підтримку ідеї розгортання іноземних військ в Україні і оцінив кількість, про яку може йтися.

Про це Макрон заявив в інтерв'ю Le Parisien.

Глава Франції зазначив, що розгортання в Україні іноземних військ необхідна для стабілізації ситуації після припинення бойових дій з рф.

"Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі - це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне - це наявність військ в Україні", - заявив Макрон.

Його запитали щодо кількості іноземних військових, які можуть бути розгорнуті в Україні у майбутньому і Макрон відповів:

"Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", - додав він.

Також Макрон заявив, що путін усе ще хоче виграти час.