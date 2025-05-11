путін усе ще хоче виграти час – Макро про заяву глави кремля
Президент Франції Еммануель Макрон відповів президенту рф Володимиру путіну щодо його ініціативи про відновлення переговорів у Стамбулі.
Макрон назвав такий крок "недостатнім", передає телеканал France 24.
За словами французького лідера, пропозиція путіна - це "перший крок, але недостатній".
"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", - заявив Макрон.
Заява прозвучала одразу після поїздки до України.
Макрон додав, що путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".
В ніч на 11 травня путін запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі.