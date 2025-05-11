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путін усе ще хоче виграти час – Макро про заяву глави кремля

11 травня 2025, 12:38
путін усе ще хоче виграти час – Макро про заяву глави кремля
Макрон. Париж
Це перший крок, але недостатній.

Президент Франції Еммануель Макрон відповів президенту рф  Володимиру путіну щодо його ініціативи про відновлення переговорів у Стамбулі. 

Макрон назвав такий крок "недостатнім", передає телеканал France 24.

За словами французького лідера, пропозиція путіна - це "перший крок, але недостатній".

"Безумовному припиненню вогню не передують переговори", - заявив Макрон. 

Заява прозвучала одразу після поїздки до України. 

Макрон додав, що путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час". 

В ніч на 11 травня путін запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі.

 

Еммануель Макронвійна в Україні

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