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Франція передає Вірменії 50 БМП Bastion: 24 вже в Єревані

04 грудня 2023, 12:52
Франція передає Вірменії 50 БМП Bastion: 24 вже в Єревані
Arquus-defense.com
Франція відправила Вірменії 24 броньовані машини Arquus MK3, більш відомі як Bastion.

Ще 26 броньованих машин наразі виготовляються. 

Про це пише Le Figaro, посилаючись на опублікований законопроєкт. 

Цьому також є підтвердження на фото в грузинському порту Поті. 

Пізніше ці машини були доставлені до Вірменії залізницею.

В звіті сенаторів написано, що наразі тривають дискусії про постачання Вірменії зенітно-ракетних комплексів Mistral 3.

"У зв'язку з цим доповідачі рекомендують якнайшвидше вивчити питання про постачання артилерійських систем Caesar, враховуючи ефективність цього обладнання і нові виробничі потужності Nexter у 2024 році ", – йдеться у звіті.

Ще на початку жовтня стало відомо, що Франція відправить військову техніку до Вірменії на тлі ескалації напруженості з Азербайджаном.

 

ФранціяВірменіяБМП Bastion

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