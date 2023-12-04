Франція передає Вірменії 50 БМП Bastion: 24 вже в Єревані

Франція відправила Вірменії 24 броньовані машини Arquus MK3, більш відомі як Bastion.

Ще 26 броньованих машин наразі виготовляються.

Про це пише Le Figaro, посилаючись на опублікований законопроєкт.

Цьому також є підтвердження на фото в грузинському порту Поті.

Пізніше ці машини були доставлені до Вірменії залізницею.

В звіті сенаторів написано, що наразі тривають дискусії про постачання Вірменії зенітно-ракетних комплексів Mistral 3.

"У зв'язку з цим доповідачі рекомендують якнайшвидше вивчити питання про постачання артилерійських систем Caesar, враховуючи ефективність цього обладнання і нові виробничі потужності Nexter у 2024 році ", – йдеться у звіті.

Ще на початку жовтня стало відомо, що Франція відправить військову техніку до Вірменії на тлі ескалації напруженості з Азербайджаном.