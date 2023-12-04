Франція передає Вірменії 50 БМП Bastion: 24 вже в Єревані
Ще 26 броньованих машин наразі виготовляються.
Про це пише Le Figaro, посилаючись на опублікований законопроєкт.
Цьому також є підтвердження на фото в грузинському порту Поті.
Пізніше ці машини були доставлені до Вірменії залізницею.
В звіті сенаторів написано, що наразі тривають дискусії про постачання Вірменії зенітно-ракетних комплексів Mistral 3.
"У зв'язку з цим доповідачі рекомендують якнайшвидше вивчити питання про постачання артилерійських систем Caesar, враховуючи ефективність цього обладнання і нові виробничі потужності Nexter у 2024 році ", – йдеться у звіті.
Ще на початку жовтня стало відомо, що Франція відправить військову техніку до Вірменії на тлі ескалації напруженості з Азербайджаном.