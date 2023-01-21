Франція передала Харкову генератори

До Харкова прибула французька делегація, яка привезла із собою для городян 181 генератор.

Про це у своєму Telegram заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що генератори передав місту в рамках гуманітарної місії тимчасовий повірений у справах посольства Франції в Україні Бенжамен Роріг, а придбали їх приватні підприємці.

"Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ви знову рятуєте Харків, і ми це дуже цінуємо. За останні 11 місяців ви відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста, а тепер вносите значний внесок у подолання енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російською агресором. Сподіваюся, що в майбутньому ми разом відбудовуватимемо наше місто", - сказав Терехов.

Частину з генераторів найближчим часом передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялось, що Франція розглядає передачу Україні своїх танків Leclerc.