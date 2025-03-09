Франція передасть Києву €195 млн на зброю із заморожених активів рф

Кошти підуть на 155-мм артснаряди та авіаційні бомби AASM.

Франція надасть Україні на 195 мільйонів євро військової допомоги, використавши відсотки з заморожених російських активів.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю для La Tribune Dimanche.

Міністр сказав, що гроші будуть використані для постачання 155-мм артилерійських снарядів та авіаційних бомб AASM, які використовують на українських винищувачах Mirage 2000.

Крім того, Франція пришвидшить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, які раніше використовувалися французькими військовими.

Видання пише, що через геополітичну нестабільність Франція разом з союзниками посилює власний оборонний потенціал.

За словами Лекорню, боєприпаси і радіоелектронна боротьба це ключові пріоритетами на найближчі роки.

Також міністр наголосив на важливості дронів, роботизації військ, розвитку штучного інтелекту та космічних технологій.

Лекорню додав, що компанія Dassault Aviation збільшить випуск винищувачів Rafale з двох на місяць у 2024 році до чотирьох-п’яти у 2026 році.

Ще французький уряд планує подвоїти виробництво авіаційних бомб AASM до 2026 року, а випуск протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) подвоїться вже у 2025 році і тому французький уряд створює нові промислові партнерства з компаніями Thales, EOS, що працюють у сфері оборонної та військової промисловості.

Також днями стало відомо, що Франція скликає переговори міністрів оборони Європи щодо підтримки України.