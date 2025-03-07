Франція скликає переговори міністрів оборони Європи щодо підтримки України

Обговорення пройдуть на наступний день після зустрічі начальників штабів військ Європи.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню наступного тижня проведе у Парижі переговори з колегами з Британії, Німеччини, Італії та Польщі. Темою обговорення буде підтримка України.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на джерела.

Зазначається, що міністри п'яти головних військових держав Європи зустрінуться у Парижі у середу, 12 березня. Зустріч відбудеться з день після того, як Франція проведе ключову зустріч начальників штабів військ Європи. На ній обговорять участь у роботі європейського контингенту в Україні в рамках гарантування дотримання умов мирної угоди.

Раніше The Guardian повідомляв, що європейські військово-повітряні сили у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту неба Києва та заходу України від російських атак.