Франція передасть три літаки Mirage 2000 на початку 2025 року
Франція вирішила поставити в Україну першу партію з трьох Mirage 2000-5. Ці літаки будуть озброєні крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM.
Про це повідомляє французька газета La Tribune.
"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні Міністерством збройних сил", - пише видання.
Три літаки Mirage 2000 Франція поставить Україні в першому кварталі 2025 року, згідно з джерелами.
Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні міністерством збройних сил.
Ці Mirage 2000-5, які Париж має намір поставити в Україну, будуть доставлені лише в першому кварталі 2025 року, час для модифікації літаків і навчання пілотів і механіків, пояснив 8 жовтня міністр збройних сил Себастьян Лекорню.
Французьке міністерство відмовилось від інших коментарів.
Раніше український міністр Умєров розкрив деталі щодо французьких Mirage 2000.