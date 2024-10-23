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Франція передасть три літаки Mirage 2000 на початку 2025 року

23 жовтня 2024, 13:13
Франція передасть три літаки Mirage 2000 на початку 2025 року
За цей час Париж обіцяє модифікувати літаки і навчити пілотів та механіків.

Франція вирішила поставити в Україну першу партію з трьох Mirage 2000-5. Ці літаки будуть озброєні крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM.

Про це повідомляє французька газета La Tribune.

"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні Міністерством збройних сил", - пише видання.

Три літаки Mirage 2000 Франція поставить Україні в першому кварталі 2025 року, згідно з джерелами. 

Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні міністерством збройних сил. 

Ці Mirage 2000-5, які Париж має намір поставити в Україну, будуть доставлені лише в першому кварталі 2025 року, час для модифікації літаків і навчання пілотів і механіків, пояснив 8 жовтня міністр збройних сил Себастьян Лекорню. 

Французьке міністерство відмовилось від інших коментарів. 

Раніше український міністр Умєров розкрив деталі щодо французьких Mirage 2000.

 

Франціявійна в УкраїніMirage 2000

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