Франція передасть три літаки Mirage 2000 на початку 2025 року

За цей час Париж обіцяє модифікувати літаки і навчити пілотів та механіків.

Франція вирішила поставити в Україну першу партію з трьох Mirage 2000-5. Ці літаки будуть озброєні крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM.

Про це повідомляє французька газета La Tribune.

"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні Міністерством збройних сил", - пише видання.

Три літаки Mirage 2000 Франція поставить Україні в першому кварталі 2025 року, згідно з джерелами.

Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні міністерством збройних сил.

Ці Mirage 2000-5, які Париж має намір поставити в Україну, будуть доставлені лише в першому кварталі 2025 року, час для модифікації літаків і навчання пілотів і механіків, пояснив 8 жовтня міністр збройних сил Себастьян Лекорню.

Французьке міністерство відмовилось від інших коментарів.

Раніше український міністр Умєров розкрив деталі щодо французьких Mirage 2000.