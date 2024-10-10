Умєров розкрив деталі щодо французьких Mirage 2000
Винищувачі Mirage 2000, які на початку 2025 року передасть Франція, будуть оснащені так, щоб Україна мала перевагу над росією.
Про це після зустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону Єдині новини.
"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку. В цьому плані Франція буде нам передавати", - заявив міністр.
Умєров додав, що міністри обговорили, що Франція ще може передати Україні після винищувачів Mirage 2000.
"Ідемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу", - констатував він.
Два дні тому стало відомо, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000.