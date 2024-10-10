Умєров розкрив деталі щодо французьких Mirage 2000

Вже на початку 2025 року Україна отримає надзвукові літаки.

Винищувачі Mirage 2000, які на початку 2025 року передасть Франція, будуть оснащені так, щоб Україна мала перевагу над росією.

Про це після зустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону Єдині новини.

"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку. В цьому плані Франція буде нам передавати", - заявив міністр.

Умєров додав, що міністри обговорили, що Франція ще може передати Україні після винищувачів Mirage 2000.

"Ідемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу", - констатував він.

Два дні тому стало відомо, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000.