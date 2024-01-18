Міністр оборони Франції заявив, що авіабомби буде адаптовано під винищувачі радянського виробництва.

Про це йдеться в статті паризької газети Le Parisien.

"Франція постачатиме Збройним силам України по 50 авіабомб AASM на місяць, починаючи з січня", - заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.

Авіабомби будуть адаптовані під винищувачі радянського виробництва.

"Дуже важливий момент – ми почнемо постачати авіабомби AASM. Нам вдалося адаптувати їх під радянські літаки "МіГ" і "Су". Ми постачатимемо по 50 бомб на місяць протягом усього 2024 року, починаючи з січня", – сказав глава французького оборонного відомства.

Також Париж почне постачатиме Києву по 3000 артилерійських снарядів на місяць, а не 2000, як повідомлялось раніше.

Щодо постачання ракет SCALP, про які раніше оголосив президент Франції Еммануель Макрон, Лекорню промвочав "з міркувань безпеки".

Ми також писали, що уряд Франції виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб ЗСУ.