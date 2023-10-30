Глава МВС Франції Жеральд Дарманен обговорює видворення 39 російських громадян через їхню радикалізацію.

Про це заявив глава МВС республіки Жеральд Дарманен, інформує сайт Report.

"Ми склали список із 39 громадян росії, за якими ми особливо ретельно стежимо через підозри у радикалізації. Минулого тижня ми представили його російській владі", - сказав він.

За словами Дарманена, внесені до списку люди, як і раніше, мають громадянство росії.

Влада Франції стверджує, що депортація є необхідним заходом для забезпечення національної безпеки і захисту своїх громадян і додають, що особи, про яких йдеться, продемонстрували кричущу зневагу до французьких законів та цінностей, становлячи значну загрозу громадській безпеці. І саме тому депортація стає єдиним інструментом усунення потенційних загроз та запобігання подальшій радикалізації.

Процес депортації є складною операцією, яка вимагає дипломатичного співробітництва між урядами Франції і росії.

Спочатку Франція має отримати згоду москви на репатріацію цих людей у країну їхнього походження.

Це не перша подібна заява, раніше і Латвія заявила про ймовірність виселення 3500 громадян росії.