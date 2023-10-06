Латвія може вислати 3500 громадян росії

Більше 3500 громадян росії, які проживають у Латвії, отримали листи про закінчення терміну дії їх посвідки на проживання.

Про це повідомляє LSM.

"Відомство розіслало 3255 інформаційних листів про закінчення терміну дії посвідки на проживання тим громадянам росії, які не подали документи на отримання статусу довготермінового резидента ЄС", - заявила глава Управління у справах громадянства і міграції Майра Розе.

Вона додала, що 3541 особа не подала документи на отримання статусу довготермінового резидента ЄС чи не звернулася за повторною перевіркою на володіння офіційною мовою. Відповідно до закону про імміграцію, термін дії їхніх дозволів на постійне проживання закінчився 2 вересня цього року

Тому ці особи повинні покинути територію Латвійської Республіки до 30 листопада 2023 року.

"З тих, хто нічого не зробив для отримання посвідки на проживання, близько 200 осіб взагалі не мають заявленої адреси проживання, тому уряд не може з ними зв’язатися, а ще деяких людей не попросили виїхати з країни, оскільки вони вже перебувають за межами Латвії", - додала Розе.

В грудні управління перевірить, чи ці особи перетнули кордон і залишили Латвію.

В кінці вересня Латвія заявила, що закриє кордони з росією та білоруссю в разі необхідності.