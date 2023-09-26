Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна готова вжити необхідних заходів, зокрема закрити кордони з росією і білоруссю, в разі потенційних загроз.

Про це повідомляє пресслужба президента Латвії.

Закриття кордону з білоруссю і росією ймовірне в разі масового напливу мігрантів.

Раніше уряд Латвії вирішив закрити прикордонний перехід між Латвією і білоруссю в Сілене з міркувань безпеки з огляду на велику кількість випадків незаконного перетину кордону.

Влада заявила, що закриття прикордонного переходу "Сілене" дозволить Латвії перекинути 40-50 прикордонників для охорони кордону в інших місцях.

Нагадаємо, що Латвія збудує паркан на кордоні з білоруссю.