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Латвія закриє кордони з росією та білоруссю в разі необхідності

26 вересня 2023, 19:58
Латвія закриє кордони з росією та білоруссю в разі необхідності
Фото: AFP
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна готова вжити необхідних заходів, зокрема закрити кордони з росією і білоруссю, в разі потенційних загроз.

Про це повідомляє пресслужба президента Латвії.

Закриття кордону з білоруссю і росією ймовірне в разі масового напливу мігрантів. 

Раніше уряд Латвії вирішив закрити прикордонний перехід між Латвією і білоруссю в Сілене з міркувань безпеки з огляду на велику кількість випадків незаконного перетину кордону. 

Влада заявила, що закриття прикордонного переходу "Сілене" дозволить Латвії перекинути 40-50 прикордонників для охорони кордону в інших місцях.

Нагадаємо, що Латвія збудує паркан на кордоні з білоруссю.

 
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