Латвія закриє кордони з росією та білоруссю в разі необхідності
Про це повідомляє пресслужба президента Латвії.
Закриття кордону з білоруссю і росією ймовірне в разі масового напливу мігрантів.
Раніше уряд Латвії вирішив закрити прикордонний перехід між Латвією і білоруссю в Сілене з міркувань безпеки з огляду на велику кількість випадків незаконного перетину кордону.
Влада заявила, що закриття прикордонного переходу "Сілене" дозволить Латвії перекинути 40-50 прикордонників для охорони кордону в інших місцях.
Нагадаємо, що Латвія збудує паркан на кордоні з білоруссю.