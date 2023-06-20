Франція планує підтримати вступ України в НАТО – ЗМІ

Уряд країни зараз розглядає "підтримку перспективи українського членства в НАТО, як засіб впливу на конфлікт і спосіб посадити москву та Київ за стіл переговорів".

На засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці французька влада розглядала можливість приєднання України до НАТО.

Про це пише Le Monde.

У статті зазначають, що політика Франції щодо інтеграції України в євроатлантичні структури була провідною темою дискусій Ради оборони у президентському Єлисейському палаці 12 червня.

Наразі французький уряд розглядає "підтримку перспективи українського членства в НАТО, як засіб впливу на конфлікт і спосіб посадити москву та Київ за стіл переговорів".

Офіційний Париж також дивиться на український вступ до Європейського Союзу як на частину гарантій безпеки для України, бо це, вважають у Парижі, може "відохотити росію від продовження війни, або по завершенню цієї війни запобігати новій агресії".

У виданні розповіли, що ідеї про використання євроатлантичної інтеграції України для впливу на поточні події є радше дипломатичною "тактикою", але також зауважили, що навіть це є справжньою зміною поглядів у Франції.

"Париж рухається ближче до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість яких (насамперед Польща і Балтійські держави) постійно наполягають на вступі України в НАТО", – додали у Le Monde.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон намагається завадити главі Міноборони Британії Бену Воллесу стати наступним генеральним секретарем НАТО через вихід Сполученого Королівства з ЄС.