БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗокрема, кожен реактор коштуватиме від 7,5 до 7,8 млрд євро, виходячи з плану поступового фінансування будівництва протягом біля 20 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Франція планує витратити 46 мільярдів євро на нові атомні реактори
Така оцінка міститься у звіті французької енергетичної компанії EDF, в якій держава володіє 84% акцій
Фото: fr.sputniknews.com
Побудова шести ядерних реакторів останнього покоління коштуватиме Франції 46 мільярдів євро, повідомляє "Економічна Правда".
Така оцінка міститься у звіті французької енергетичної компанії EDF, в якій держава володіє 84% акцій.
Зокрема, кожен реактор коштуватиме від 7,5 до 7,8 млрд євро, виходячи з плану поступового фінансування будівництва протягом біля 20 років.
Модель EPR - це реактор останнього покоління, побудований EDF, зі складними інженерними технологіями та покращеними характеристиками безпеки, введеними після ядерного обвалу Фукусіми в Японії.
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