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Франція планує витратити 46 мільярдів євро на нові атомні реактори

Така оцінка міститься у звіті французької енергетичної компанії EDF, в якій держава володіє 84% акцій
Зокрема, кожен реактор коштуватиме від 7,5 до 7,8 млрд євро, виходячи з плану поступового фінансування будівництва протягом біля 20 років.
Франція планує витратити 46 мільярдів євро на нові атомні реактори Фото: fr.sputniknews.com

Побудова шести ядерних реакторів останнього покоління коштуватиме Франції 46 мільярдів євро, повідомляє "Економічна Правда".

Така оцінка міститься у звіті французької енергетичної компанії EDF, в якій держава володіє 84% акцій.

Зокрема,  кожен реактор коштуватиме від 7,5 до 7,8 млрд євро, виходячи з плану поступового фінансування будівництва протягом біля  20 років.

Модель EPR - це реактор останнього покоління, побудований EDF, зі складними інженерними технологіями та покращеними характеристиками безпеки, введеними після ядерного обвалу Фукусіми в Японії.

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09 11 2019 16:26
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